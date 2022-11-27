عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

فى خضم ما نمر به من أحداث وتغيرات ومتغيرات، رأيت حواراً للمخرج العالمي المرحوم يوسف شاهين مع مذيع إيرلندى لإحدى القنوات البريطانية . 

بدأ المذيع حواره بتوجيه سؤال غريب لشاهين أو جو كما كان يحب أن يناديه به المقربون منه؛  السؤال كان: انت من العالم الثالث؟ ولأول وهلة تتوقع أن يثور المخرج العالمي ويجول ويرد بعنف وعصبية ؛ بل وربما تتخيل أن شاهين سيقوم بطرد الاعلامى الغربى، ومقاضاة القناة التى يعمل فيها هذا الفظ، وربما تتصور أيضًا أن مخرجنا العالمي سيرفع قضية تعويض بتهمة السب والقذف والحصول على تعويض كبير يتناسب مع حجم شاهين وعالميته ؛ ولكن المدهش أن شاهين كان مدهشًا فى رده الى أبعد الحدود وأقصاها تحملا وهدوءًا؛ فقد تساءل ردا على المذيع وقال له : انا من العالم التالت ازاى يعنى ده احنا من زمان اوى ، وأشعل سيجارته وأخذ نفسا عميقا واستكمل قائلا: انا من بلد حضارتها من سبعة آلاف سنة، يعنى احنا موجودين قبل اى حد . 

ولم يقاطعه المذيع فاستكمل شاهين قوله : أنا صاحب الحضارة  ؛ عارف يعنى ايه حضارة ؟ يعنى ازاى تتواصل مع الناس؛ يعنى ازاى تحب ، ازاى تعيش ، عندنا ممكن تروح عند حد لايملك شيئاً ولكنه من اجل ضيافتك يشحت ، يستلف عشان يقوم بواجب الضيافة الصح مع أيا كان من سيطرق بابه غريبا او قريبا ، أما انتم فقد يفقد الإنسان وعيه فى الشارع ويسقط ولا يلتفت اليه احد ؛ وبعد ده كله بتقولى إنى متخلف ومن عالم تالت!!. 

حوار العالمي يوسف شاهين جاءنى فى وقت تشهد فيه الساحة علامات استفهام كبيرة من المهتمين بقضايا المجتمع والأخلاق والوطنية. 

هذه المرحلة ليست بجديدة علينا ولكن التاريخ يذكر ان البلاد مرت بأسوأ من ذلك ويكفى ان الفن القديم تغنى بـ«أنا وحبيبي روحين فى زكيبه ؛ وإرخى الستاره اللى فى ريحنا احسن جارنا يجرحنا» ؛ هى إذن لا تختلف عما نسمعه ونشاهده من أغان وصفت بأنها اغانى مهرجانات ؛ ومن مغنيين أسماؤهم مشتقة من توابل وأدوات منزلية ؛ إذن القلق الحالى خلقته وسائل التواصل الاجتماعى التى تشعل النار فى الهشيم وتزيدها التهابا بمجرد صورة او فيديو ؛ يتم نشر احداهما او كلاهما بدون اى تدقيق او حتى تخوفات من العواقب فتصول الدنيا وتجول وتتغير أجواءها وأهوالها ..

وبين المرحلة الحالية والتاريخ القديم نحن فى أمس الحاجة إلى شاهين جديد يحدثنا عن قديمنا الجميل الراقى لنطمئن منه على حاضرنا مهما كان فيه من وقفات وتغييرات ونستبشر بمستقبل يليق ببلد الحضارة والتاريخ .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

رباعي هجومي ناري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في كأس مصر

ترشيحاتنا

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

تراودني نفسي الأمارة بالسوء بفعل معين فكيف أتغلب عليها؟.. علي جمعة يجيب

سوق المستعمل| أرخص سيارة أوبل بـ 45 ألف جنيه

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بجورجيا الأمريكية

وصلت لـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022

حازم إمام يكشف الفارق بين كيروش وفيتوريا.. وحقيقة المفاوضات مع مدرب السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرف شكلها.. شاهد | وفاء سالم قبل تشوه وجهها وبعد عملية التصحيح

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

فيديو

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ