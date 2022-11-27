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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح لجماهير الزمالك: اصبروا على الصفقات الجديدة.. والوردي ليس طارق حامد

الزمالك
الزمالك

أشاد محمد صلاح لاعب الزمالك السابق، بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري في دور الثمانية.


وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تغلب على غياباته خلال مواجهة المصري، وأطالب بالصبر على الصفقات الجديدة".


وأضاف محمد صلاح: "مشكلة زكريا الوردي في الزمالك إن الناس بتقارنه بطارق حامد، وشايفه مسمار في نص الملعب بس محتاج إن الجمهور يصبر عليه، وزكريا الوردي مش زي طارق حامد لكن محتاج يتم الصبر عليه".

وختم حديثه قائلا: "مصطفى الزناري لاعب مميز، ويملك مقاومات دفاعية رائعة".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على المصري البورسعيدي بهدف نيمار فى ربع نهائى البطولة.

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