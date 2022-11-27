رفع آثار الرمال والعوائق من طريق العريش الدولي بعد فتحه

ينفذ مجلس مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي من منطقة المساعيد حتي بوابة العريش، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كما تم المرور علي الطريق الدولي للعمل علي إزالة الكثبان الرملية وتمهيد الحفر الموجودة بالطريق الدولي وذلك لرصفها حتي منطقة إلي التلول.



حيث قام اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش علي رأس لجنة ضمت السكرتير العام للمجلس، والإدارة الهندسية ومدير مرفق المياه والصرف الصحي بالعريش .. و تم مناقشه الملاحظات الخاصة بتوسعة الطريق الدولي وتمهيدة لاستكمال المرحلة الثانية من المساعيد إلي بوابة العريش.



أعمال الرصف



وقال اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش، إنه تم إزالة معظم الملاحظات علي أتستكمل اليوم الأحد، أعمال الرصف وكذا نقل خطوط المياه أمام البخارية وكذا قنطرة كابلات الكهرباء.



وأضاف رئيس مدينة العريش، أنه يجري حاليا وضع التربة الزلطية تمهيدا لإتمام عمليات الرصف.