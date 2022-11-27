عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: بيان البرلمان الأوروبي اعتمد على معلومات مغلوطة بعيدة عن المصداقية والحيادية

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب

استنكرت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الأوروبي الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه تضمن افتراءات كاذبة وادعاءات منافية للواقع ولا أساس لها من الصحة حول أوضاع السجون المصرية، وملف حقوق الإنسان.

وأكدت "عازر" في تصريحات لها، اليوم، رفضها لجميع المحاولات التي من شأنها التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي المصري، مشيرة إلى أن مصر دولة قوية وذات سيادة وتتمتع بالاستقلال القضائي، ولا يمكن لأحد فرض وصايته عليها، موضحة أن بيان البرلمان الأوروبي هو تحيز واضح ضد مصر اعتمد على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة بعيدة كل البعد عن المصداقية والحيادية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، ومنها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تقوم على تعظيم حقوق المواطنة وتعزيز الحريات ترسيخًا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات لا يمكن تجاهلها نحو الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسي المستمرة بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يُثبت تورطهم في أعمال عنف وإرهاب، هي أبلغ رد على هذه الإدعاءات وإثبات كذب مثل هذه المنظومات المشبوهة.

وأشادت عضو مجلس النواب، برد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار البرلمان الأوروبي، والذي أكد فيه على أن هذه القرار بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مُعربًا عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر استناداً إلى وقائع كاذبة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

أوضاع حقوق الإنسان البرلمان الأوروبي السجون المصرية رؤية مصر 2030 الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

ترشيحاتنا

بعد وعكته الصحية الأخيرة.. أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة عقب الشفاء

ثالث جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

استولى على 465 ألف جنيه من المواطنين|مستريح سوهاج يواجه الحبس 7 سنوات

كيفية توزيع لحم العقيقة والنذر.. الإفتاء تصحح أخطاء شائعة تبطل الثواب

الحصة بـ 700 جنيه.. مافيا الدروس الخصوصية تنهش جيوب الأسر.. من ينقذهم؟

القضاء الإداري: عدم قبول دعوي تعيين أوائل الخريجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

زوجة أوباما تتغزل فيه بجلسة تصوير على إنستجرام.. وتقدم نصيحة للمتزوجين

بعد قبلة حسين فهمى المثيرة للجدل.. شمس الكويتية تظهر بلوك جديد عبر إنستجرام|شاهد

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

فيديو

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ