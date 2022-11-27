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رئيس التحرير
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اقتصاد

غدا.. افتتاح المؤتمر السَّنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد

أعلنت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين لـ الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان AUHF، غداً الإثنين، بعنوان " مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة "، والذي يستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.

صرحت بذلك السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مضيفةً أن المؤتمر سيشهد حضور العديد من الشخصيات الرسمية الأفريقية، ومنها وزيرا الإسكان في دولتي الجابون وزيمبابوي، وكذلك الجهات الإقليمية والدولية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان، ومديرة مؤسسة Zambia national building society من زامبيا، وكذا مسئولين من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغير ذلك، وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ، ومؤسسة Habitat for Humanity International ، ومؤسسة  CAHF، وعددٌ كبير من شركات التطوير والتمويل العقاري الأفريقية والمصرية، مؤكدةً أن موضوع المؤتمر الرئيسي يُعد تكملة لجهود الدولة المصرية المستمرة للمساهمة في حماية المناخ والحد من التلوث وآثاره السلبية على كوكبنا، والتي توجت باستضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي Cop27 في شرم الشيخ.

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وأوضحت " عبد الحميد "، أن المؤتمر سوف يستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 28 : 30 نوفمبر الجاري، في أحد فنادق القاهرة، مؤكدةً ثقتها في قدرة فريق العمل بالصندوق على تنظيم مؤتمر يليق باسم مصر، حيث تم توفير جميع التسهيلات لنجاح المؤتمر، والذي يعقد للمرة الأولى في مصر.

وأشارت إلى أنه يُمكن للمواطنين حضور المؤتمر عن طريق الإنترنت بصورة افتراضية، حيث سيتم بث بعض جلسات المؤتمر بصورة مباشرة وقت حدوثها، وذلك رغبة من الصندوق في تحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات داخل المؤتمر.

وأضافت الرئيس التنفيذي لـ"صندوق الإسكان الاجتماعي"، أن مصر سوف تستضيف على هامش المؤتمر عِدة أحداث مهمة، ومنها فعاليات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكانAUHF ، والإعلان عن جائزة MOCK  SHARKROOM لأفضل الابتكارات الأفريقية في مجال الإسكان، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وضيوف المؤتمر إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة العمارة الخضراء في مصر، بالإضافة لزيارة العاصمة الإدارية  للجمهورية الجديدة.

وقالت: إن اليوم الأول من المؤتمر سوف يشهد كلمات افتتاحية من كبار ضيوف مصر والمؤتمر، وستركز الجلسة الثانية على موضوع " التفكير الأخضر "، بينما تركز الجلسة الثالثة على " المستقبل الحضري الأخضر في مصر "، على أن ينتهي اليوم الأول بجلسة حول " المباني الخضراء"، بالإضافة إلى عدد من الجلسات ذات الصلة.

وأضافت أن اليوم الثاني يشهد جلستين، الأولى بعنوان " التمويل الأخضر " بينما تتناول الجلسة الثانية موضوع " الحياة بصورة صديقة للبيئة "، على أن يشهد اليوم الثالث اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان وجلستين نقاشيتين.

وأكدت، أن المؤتمر ساحة للقاء المئات من أبرز المسئولين في قطاع الإسكان والقطاعات ذات الصلة في قارة أفريقيا وأيضًا على المستوى الدولى، كما يُعد تجسيدًا للشراكة الفعَّالة ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والكيانات الدولية المختلفة، وفرصةً لعرض التجربة المصرية في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان AUHF تأسس في عام 1984، ويتكون من 47 عضوًا في 19 دولة من جميع أنحاء القارة الأفريقية، بمن في ذلك المطورون العقاريون والمؤسسات المالية وجمعيات البناء والإسكان والمصارف التجارية، ويعمل على تشجيع الشركات على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، ويُنظم الاتحاد مؤتمرًا سنويًا في إحدى الدول الأعضاء.


 

وزارة الاسكان الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعى

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