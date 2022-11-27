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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصفيات البلاك فريداي.. أقوى موبايل Oppo بـ 2900 جنيه|اعرف مواصفاته

تصفيات البلاك فريداي..أقوى
تصفيات البلاك فريداي..أقوى موبايل Oppo ب 2900 جنيه بس

يعد شهر نوفمبر الجاري هو شهر العروض، وعلى الرغم من أن يوم الجمعة السوداء أو ما يعرف بالبلاك فريداي قد مضى، إلا لحسن الحظ أن التجار يستمرون في التخفيضات حتى نهاية الشهر. ولحسن الحظ يوجد عرض حاليا في موقع أمازون في إنجلترا على هاتف أوبو Oppo A16s.

 

ويعد هذا الخصم على هاتف أوبو من أفضل العروض التي سنشهدها، حيث تقدر قيمة الخصم على هاتف أوبو  Oppo A16s  بقيمة 45% من قيمته الحقيقية ليصل سعره بعد الخصم إلى 99 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 2900 جنيه مصري تقريبا.
 

ويمكنك الحصول عليه عبر هذا الرابط
 

مواصفات هاتف Oppo A16s

 

هاتف أوبو Oppo A16s يأتي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة 1600 × 720 بكسل  ، ومعدل تحديث 60 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش للكاميرا السيفلى،  ووزن 190 جرامًا، وسمك 8.4 ملم. 

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ويعمل هاتف Oppo A16s بمعالج من Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت،وبطاقة microSD لتخزين إضافي يصل إلى 256 جيجابايت .

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A16s على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى الشاشة.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16s على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يدعم تقنية   GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

 

ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.1.

OPPO أوبو Oppo A16s مواصفات هاتف Oppo A16s أمازون

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