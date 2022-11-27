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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو ميجان موديل 2022 في المغرب |تفاصيل

سعر رينو ميجان 2022
سعر رينو ميجان 2022 في المغرب

تحتوي سوق السيارات المغربية على باقة متنوعة من إصدارات شركة رينو موديل 2022، حيث تقدم هذه السيارات لتناسب مختلف أذواق المواطنين المغاربة، وتساعدهم علي التسوق والذهاب مع أصدقائهم للترفيه، وذلك من خلال ما توفره السيارة من تكنولوجيا حديثة، ومن تلك الطرازات سيارة رينو ميجان موديل 2022، والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان.

سيارة رينو ميجان موديل 2022

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مواصفات محرك سيارة رينو ميجان موديل 2022

تستمد سيارة رينو ميجان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل الي 115 حصان، وعزم اقصي للدوران 156 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT ، وتصل سرعة السيارة الي 100كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية.

سيارة رينو ميجان موديل 2022

مواصفات السلامة والامان في سيارة رينو ميجان موديل 2022


تقدم سيارة رينو ميجان بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وAbs ، وEPS ، وإنذار، ومانع الحركة، ونظام التحكم الأوتوماتيكي في السرعة ، للسرعة، ونظام غلق الأبواب، ومصابيح ضباب أمامية، ومساعدة وقوف السيارة، وقفل تلقائي للأبواب أثناء السير، ونظام المراقبة الكهربائية لضغط الإطارات، وفرامل طوارئ، ونظام تنبيه النقاط العمياء .

سيارة رينو ميجان موديل 2022

مواصفات سيارة رينو ميجان موديل 2022 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة  رينو ميجان علي العديد من التجهيزات منها، تكييف هواء، ونظام صوت، وجهاز التحكم عن بعد في الأبواب، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ومرايات كهربائية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية، وحساسات مطر، وكمبيوتر داخلي، ونظام تصفح GPS، وBluetooth ، وشاشة عرض تعمل باللمس، ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام المساعدة على الركن الأمامي، ونظام المساعدة على الركن الخلفي ، ومرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، ونظام التحكم بالمناخ أوتوماتيك.

سيارة رينو ميجان موديل 2022

مواصفات سيارة رينو ميجان موديل 2022 الخارجية

تمتلك سيارة رينو ميجان مظهر خارجي متميز بفضل احتوائها علي، حافة من الألومنيوم، وسبائك للعجلات، ومصابيح أمامية زينون، وفتحة سقف، وإضاءة نهارية LED ، وإضاءة مصابيح خلفية LED، وفتحة سقف.

سيارة رينو ميجان موديل 2022

سعر سيارة رينو ميجان موديل 2022 في المغرب

يبدا سعر سيارة رينو ميجان موديل 2022 من 215 ألف درهم مغربي، وتصل الي 282 ألف درهم مغربي .

 

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