بورصة السيارات | ثبات أسعار رينو داستر موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت القائمة السعرية لطرازات شركة رينو المقدمة بالسوق المصري، العديد من التغيرات والزيادات، التي شملت عددا كبيرا من الاصدارات المطروحة، حيث ارتفعت تلك الاسعار بين 25 الف جنيه وحتى 40 الف جنيه.

بينما ثبتت أسعار السيارة رينو داستر والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام عند تحديثها السابق، حيث تقدم الفئة الاولى H1 موديل 2022 بقيمة قدرها 444 الف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة عالية التجهيز بقيمة قدرها 505 آلاف جنيه.

رينو داستر موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2022.

رينو داستر موديل 2022

تمتلك السيارة رينو داستر موديل 2022 مظهرا خارجيا رياضيا، مع واجهة مدببة ومصابيح ضباب دائرية، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات لامعة، مع مرايا جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 17 بوصة، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

رينو داستر موديل 2022

وتحتوي السيارة رينو داستر موديل 2022 على مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 455 لترا، بالاضافة إلى مقصورة داخلية رحبة، تضم نظاما صوتيا ترفيهيا، ومكيف هواء، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة التحكم، وحساسات حركة للاصطفاف، إلى جانب قفل مركزي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

رينو داستر موديل 2022

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الحركة، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال 12 ثانية.