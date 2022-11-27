وزيرة الثقافة: مواقع إلكترونية لتسويق منتجات القطاع.. ومنافذ لبيع مستنسخات اللوحات التشكيلية

ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ظهر اليوم الأحد، اجتماع قيادات رؤساء قطاعات وهيئات الوزارة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة وتعظيم الموارد المالية، في إطار تقديم خدمة ثقافية مناسبة ومتاحة للجمهور وبشكل يحقق العدالة الثقافية.



ووجهت وزيرة الثقافة، بالبدء في البنود التي تمت مناقشتها مع رؤساء قطاعات وهيئات الوزارة ومنها التوسع في بيع الكتب وتدشين مواقع إلكترونية لتسويق المنتج الثقافي وإقامة منافذ بيع مستنسخات لوحات قطاع الفنون التشكيلية، وغيرها، كما تمت مناقشة الشراكة مع الهيئات الخاصة لتسويق وتقديم المنتج الثقافي ومنها سينما الشعب، كذلك مناقشة عدد من المقترحات التي تقدم بها رؤساء وهيئات قطاعات الوزارة، وما تم تنفيذه في إطار خطة كل قطاع على حدة.