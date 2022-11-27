استشارى: 95% من آلام العمود الفقرى لاتحتاج جراحة وتعتمد على هذه الخطوات

قال الدكتور سامى قنديل ، إن هناك إقبال شديد من المرضى على حالات شفاء خشونة الركبة والم العمود الفقرى بدون جراحة منوها أنه يطلق قوافل طبية فى المحافظات عن طريق فريق طبى متكامل لتزويد المريض فى التخدير و الحقن والوصول لأكبر عدد من المرضى .

وأضاف " قنديل " خلال حواره ببرنامج “أنا والطبيب” المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامية مارى نعيم ، أن آلام الظهر مرتبط ب نمط الحياة وبذل الشخص مجهود و ترتبط بعوامل عدة منوها أن نسبة 95% من آلام العمود الفقرى لا تحتاج جراحة وتحتاج 6 خطوات علاج فقط .



وأشار إلى أن هذه العوامل ترتبط بطريقة جلوس المريض أو الوقوف، أو ممارسة الرياضة بشكل خاطئ والعمل على تغيير نمط حياة الفرد .