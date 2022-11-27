عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إيطاليا: إعلان حالة الطوارئ على جزيرة إيسكيا بعد انهيار أرضي مدمر

صدى البلد

أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ اليوم /الأحد/ على جزيرة / إسكيا/ جنوبي البلاد المتضررة من انهيار أرضي مدمر ناجم عن هطول أمطار غزيرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإدراج عشرات آخرين على قائمة المفقودين.

ونقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ عن وزير الحماية المدنية، نيلو موسوميسي، قوله إنه تم إطلاق دفعة أولى من أموال الإغاثة تبلغ مليوني يورو خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء والذي أعلن حالة الطوارئ.

ولا يزال أكثر من 200 عامل إنقاذ يبحثون عن عشرات الأشخاص المفقودين، بينما انشغل مئات المتطوعين وآخرين في تنظيف شوارع البلدة.

فيما أعاقت الأمطار والرياح الشديدة جهود الإنقاذ المبذولة، كما أدت إلى إرجاء وصول عبارات تحمل تعزيزات من البر الرئيسي إلى المنطقة المتضررة.

الحكومة الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

بشرة خيرة.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

بسبب انقطاع الكهرباء.. تزايد معدلات العنف المنزلي في أوكرانيا

وزير الدفاع التركي: المخرج الوحيد للإرهابيين هو الاستسلام للعدالة والقضاء

تعرضت لواقعة مؤلمة.. أستاذ علم اجتماع تفسر دوافع فتاة البحيرة لإنهاء حياتها

الإفتاء: كرة القدم ليست حراما.. والنبي مارس الرياضة مع أصحابه

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأرز بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟|تفاصيل

سنعود مجددا.. أول تعليق من مدرب كندا بعد وداع كأس العالم رسميا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب 20 سلالة من الانفلونزا.. علماء يتوصلون إلى لقاح جديد

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش.. ما هو kiwira وهل ينتشر بين البشر؟

منة حسين فهمي تتألق في إطلالة جريئة.. شاهد

فيديو

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

فارق الحياة وهو ساجد.. طالب الطب أحمد الشرقاوي وحسن الخاتمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ