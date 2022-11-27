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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة السعودي يهنئ المغرب بالفوز على بلجيكا: انتصار وأداء مميز

صدى البلد

هنأ وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، منتخب المغرب، بعد فوزه على نظيره البلجيكي بدور المجموعات في كأس العالم.

وكتب في تغريدة: "أبارك للمنتخب المغربي الشقيق هذا الانتصار والاداء المميز..‏وكل التوفيق في الجولة المقبلة والتأهل إلى دور الـ 16 بإذن الله".

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ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبد الحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار تدخل وألغاه.

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