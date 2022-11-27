المزيد يا أسود.. تعليق حارس المغرب بعد الفوز على بلجيكا

علق منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب، على الفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة ٢/٠ في بطولة كاس العالم.

وكتب: “فوز رائع.. فخور بكوني جزء من هذا الفريق.. دعنا نحقق المزيد يا أسود ”.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.