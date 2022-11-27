تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وفيريرا يجتمع باللاعب

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويخضع "شيكابالا" لمجموعة من التدريبات التأهيلية باستخدام بعض الأجهزة الرياضية بصالة الجيمانيزيوم بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في مفصل الكتف خلال لقاء إنبي بالدوري.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة سريعة مع "شيكابالا" بملعب التدريبات من أجل الاطمئنان على حالته، ومتابعة سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي .