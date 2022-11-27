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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن 8 قرى ببني سويف .. الثلاثاء

رئيس مجلس ادارة مياة
رئيس مجلس ادارة مياة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن 8 قرى بمركز سمسطا، يوم الثلاثاء المقبل 29 نوفمبر الجاري ، للقيام بأعمال صيانة بخط طرد  قطر 10 بوصة بمحطة مياه بدهل، وذلك اعتباراً  من الساعة 8 صباحا ً حتى الساعة 8 مساء  ، مما يترتب عليه  فصل الخدمة عن قرى ( بدهل ، نزلة الديب ، العساكرة ، عزبة دراكي ، نزلة سعيد ، بني حلة، كفر بني علي ، منشية أبو مليح ).

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن فصل الخدمة " مؤقتاً" خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال  الصيانة، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة،منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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