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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل فعاليات مبادرة "تحدث معه" لتنمية وعي المقبلين على الزواج ببني سويف

جمعيات بني سويف
جمعيات بني سويف

تتواصل فعاليات التي أطلقتها وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تحت شعار "تحدث معه"، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ، وتستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمه لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

تم " اليوم" عقد فعاليات رياضية وندوات تثقيفية وتركيب وسائل تنظيم " بالمجان" وتم عقد لقاء جماهيري فى حضور الشباب المقبلين على الزواج وبعض أولياء الأمور، بالتعاون بين الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ووحدة السكان بديوان عام المحافظة ، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

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وأشار قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان ، إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ فعاليات المبادرة "التي يشرف علي تنفيذها السيد بلال حبش نائب المحافظ"لاسيما وأنها تستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الرجال والشباب من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية  منها: القضية السكانية و تنظيم الأسرة ، أضرار وخطورة زواج القاصرات ،مواجهة الإدمان والتدخين ، القيم الحياتية  والإنجابية الصحيحة ،اختيار شريك الحياة والتفاهم الأسرى ،تربية الأطفال،قيمة العمل المواطنة والانتماء ، الحقوق والواجبات.

شهدت الفعاليات التي أقيمت بعدد من المدارس ومراكز الشباب بقرى : طنسا بني مالو ، هلية ، سدس ومدينة ببا ، حضور كل من قرنى عبد الحليم رئيس وحدة السكان_مدير الإحصاءات المركزية بديوان عام المحافظة ، وطه عبدالعزيز رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف ، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد عبدالناصر منسق شباب وحدة السكان، ونجز زهران رئيس جمعية أسرتى، ومحمود على قطب مدير فرع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وألطاف رياض المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووليد سلامة مسؤول مشروع 2 كفاية بالجمعية المصرية، ومحمد صبحي _مؤسسة نهضة بني سويف، ومتطوعين من شبكة الأقران واى بير Y-PEER.

بني سويف المراحل التعليمية محافظ بني سويف أولياء الأمور مركز ومدينة ببا

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