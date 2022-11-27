الزمالكx بيراميدز والأهليx سموحة.. من يتأهل لنهائي كأس مصر في 16 يناير

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022 بين الأهلي وسموحة والزمالك وبيراميدز .

وتأهل الأهلي على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح.

بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على النادي المصري بهدف نظيف .

وفي الوقت ذاته تقرر إقامة مباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي الكأس على حساب المقاولون العرب في اللقاء الذي استضافه ملعب "الأهلي We السلام" في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة موسم (2021 - 2022).

بينما تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الثمانية ضمن منافسات كأس مصر .

وتأهل نادي الزمالك، إلى دور نصف نهائي كأس مصر على حساب المصري البورسعيدى، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب.