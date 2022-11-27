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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انشقاق في العلاقات بين أوكرانيا والغرب بسبب شبه جزيرة القرم |تفاصيل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا

رجح موقع "إيكونوميست" أن تؤدي محاولة أوكرانيا السيطرة على شبه جزيرة القرم، إلى شقاق مع الغرب، إذ تعتقد كييف أن واشنطن والأسلحة التي تقدّمها هي "مفتاح" ما إذا كان نجاح الجانب الأوكراني ممكنا.

وأشارت المجلة إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، قال في نوفمبر الجاري إن نجاح القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم بالكاد ممكن "في المستقبل القريب".

وفي الوقت نفسه، يقر القادة السياسيون في كييف "بشكل خاص" بصعوبة إعادة دونباس وشبه جزيرة القرم إلى السيطرة الأوكرانية، وذكرت المجلة أن فلاديمير زيلينسكي "ربما كان يحشر نفسه في الزاوية" عبر التصريحات حول عودة شبه جزيرة القرم إلى السيطرة الأوكرانية.

وأكدت مقالة المجلة أن "محاولة إعادة شبه جزيرة القرم إلى السيطرة الأوكرانية ستكون مهمة عسكرية باهظة الثمن - وستؤدي إلى شقاق مع الحلفاء الذي لن يستطيع تحمل نفورهم".

وعادت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014 بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا.

وفي الاستفتاء، صوّت 96.77 بالمئة من الناخبين في القرم و 95.6 بالمئة في سيفاستوبول للانضمام إلى روسيا.

وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".

أوكرانيا شبه جزيرة القرم رئيس هيئة الأركان الأمريكية واشنطن فلاديمير زيلينسكي

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