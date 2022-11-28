فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

يحتفي محرك البحث جوجل اليوم الإثنين بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي الملقبة بفتاة العرب، وذلك بوضع صورتها على الصفحة الرئيسية للبحث.

ولقبت الشاعرة عوشة السويدي الملقة بفتاة العرب ، اسمها عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويديّة، من مواليد أبو ظبي سنة 1920.

عاشت معظم حياتها في العين الإماراتية ، بينما عاشت 15 عاما من عمرها في قطر، ثم عادت للعين مرة أخرى وبعد ذلك انتقلت للمعيشة في دبي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

100 قصيدة موزونة

في عمر 12 عاما وهي طفلة بدأت عوشه كتابة الشعر ونظمّت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريباً، إذ تأثرت بالبيت الذي تربت فيه وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.

تعتبر عوشة من رواد الشعر النبطي في الإمارات والمنطقة العربية ، وتعتبر علامة فارقة في مسيرة الشعر النبطي.

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وألفت عوشة العديد من القصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست كبار الشعراء، مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأثرت عوشة في كتاباتها بالماجدي بن ظاهر والمتنبي، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات و دواوين مسموعة جمعها في ديوان "فتاة العرب" عام 1990.

اعتزلت عوشة الشعر في أواخر التسعينيات وأصبحت متخصصة في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم، وانتقلت إلى رحمة الله في يوليو 2018 في مدينة دبي عن عمر يناهز 98 عامًا.

وحصلت عوشة السويدي على جائزة أبوظبي في دورتها الخامسة عام 2009 تقديراً لجهودها ومشوارها.