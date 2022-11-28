عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

عوشة السويدي
عوشة السويدي

يحتفي محرك البحث جوجل اليوم الإثنين بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي الملقبة بفتاة العرب، وذلك بوضع صورتها على الصفحة الرئيسية للبحث.

ولقبت الشاعرة عوشة السويدي الملقة بفتاة العرب ، اسمها عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويديّة، من مواليد أبو ظبي سنة 1920.

عاشت معظم حياتها في العين الإماراتية ، بينما عاشت 15 عاما من عمرها  في قطر، ثم عادت للعين مرة أخرى وبعد ذلك انتقلت للمعيشة في دبي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

100 قصيدة موزونة

في عمر 12 عاما وهي طفلة بدأت عوشه  كتابة الشعر ونظمّت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريباً، إذ تأثرت بالبيت الذي تربت فيه وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.

تعتبر عوشة من رواد الشعر النبطي في الإمارات والمنطقة العربية ، وتعتبر علامة فارقة في مسيرة الشعر النبطي.

اقرأ أيضا:
 

الشاعرة الأمريكية لويز جلوك الحائزة على نوبل تستعد لنشر أول عمل روائي..تفاصيل

المركز العالمي للثقافة والفنون يكرم الشاعرة فاطمة نعيم

وألفت عوشة العديد من القصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وجالست  كبار الشعراء، مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأثرت عوشة في كتاباتها بالماجدي بن ظاهر والمتنبي، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات و دواوين مسموعة جمعها في ديوان "فتاة العرب" عام 1990.

اعتزلت عوشة الشعر في أواخر التسعينيات وأصبحت متخصصة في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم، وانتقلت إلى رحمة الله في يوليو 2018 في مدينة دبي عن عمر يناهز 98 عامًا.

وحصلت عوشة السويدي على جائزة أبوظبي في دورتها الخامسة عام 2009 تقديراً لجهودها ومشوارها.

عوشة عوشة السويدي فتاة العرب جوجل أبو ظبي الشعر النبطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

موجة أمطار خلال 48 ساعة| هل تحدث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد توضح

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| كيف تستعيد حساب واتساب بعد سرقته؟.. طريقة معرفة باسورد الآيفون عند النسيان .. تحديث طارئ من جوجل لجميع مستخدمي كروم

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

لمنع اختراقك.. تحديث طارئ من جوجل لجميع مستخدمي كروم.. تفاصيل

وفاة الشاعر مصطفى عبد المجيد سليم عن 84 عاما

الشاعرة الأمريكية لويز جلوك الحائزة على نوبل تستعد لنشر أول عمل روائي..تفاصيل

المركز العالمي للثقافة والفنون يكرم الشاعرة فاطمة نعيم

ترشيحاتنا

زيلينسكي يؤكد اعتزام روسيا شن هجمات جديدة على أوكرانيا

3 بشارات لمن صلى على النبي في الليل.. ذكر عظيم لا تغفله

خاص| آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

فيدرا تكشف سر زواجها من الشقيقين سامح وهادي الباجوري: كان لازم أحتكر العيلة

الكيمياء تعكر مزاجها.. حكاية معلمة الأحياء تتكرر مع فنانة شهيرة والحصة بـ900 جنيه

مدرب إسبانيا: أشعر بخيبة أمل للتعادل مع ألمانيا.. وهدفنا الفوز على اليابان لضمان الصدارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحد منها خطير جدا.. أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك

لو أعصابك مشدودة.. 5 أطعمة تخلصك من التوتر |أشهرها السالمون

دون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من قشرة الشعر

أغلى عقد في العالم.. تفاصيل عرض عربي لضم رونالدو بعد مونديال قطر

فيديو

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ