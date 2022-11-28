رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 الـ 1700 جنيه رسميا بالمصنعية، وقد يصل إلى 1750 جنيها مع إضافة الدمغة والضريبة مع بعض المشغولات التي تحتاج المزيد من الوقت والجهد لصناعتها، كما تخطى سعر الجنيه الذهب 11 ألف جنيه لأول مرة ليقترب من 12 ألف جنيه مع الزيادات المستمرة.

وقفز سعر عيار 24 ليسجل اليوم 1,691 جنيها بدون إضافات ، فيما تخطى سعر الجرام عيار 21 : 1500 جنيه بالمصنعية والدمغة لبعض المشغولات.

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت أسعار المعدن على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,749 بعد 1,755 دولارا الجمعة.

وشهد المعدن تراجعا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,749.78 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا بنسبة 0.28%.

مؤشر الذهب

وشهد المعدن الأصفر اليوم هبوطا ، إذ سجل 1,749.78 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا اليوم بقيمة تقترب من 5 دولارات بنسبة زيد على 0.28%.

الذهب

ويذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

ومحليا، قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ، وصعدت أسعار الجرام عيار 24 لتسجل ما يزيد على 1750 جنيه بالمصنعية في بعض محلات الصاغة لبعض المشغولات و 1,691 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ووصل عيار 21 اليوم الى 1,480 جنيها لأول مرة في تاريخه وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,269 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 987 جنيها.

الذهب

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قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا كبيرا ليسجل اليوم الاثنين 28 نوفمبر أعلى مستوى وصل إليه وهو 1,480 جنيها ، بعد ما كان أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,691 جنيها للشراء اليوم.

وقفزت الأسعار اليوم، ووصل عيار 21 : 1,480 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,251 و 1,269 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ولعل الراغبين في الزواج والمستثمرون وأصحاب محلات الصاغة يبحثون يوميا عن أسعار الذهب بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,460 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,480 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1480 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,480 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,480 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 1691 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1460 جنيها للبيع و1480 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,269 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 987 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 11,840 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,749 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية بشكل متفاوت ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

والراغبين في الشراء يهتمون بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.