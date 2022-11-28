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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| وفاة طالب الطب ساجدا أثناء الصلاة.. التموين تحذر مزارعي الأرز.. اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها احتجاجات في كبرى المدن الصينية ضدّ سياسة صفر كوفيد ، التموين تحذر مزارعي الأرز واعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني.

 

مهلة حتى 4 ديسمبر.. التموين تحذر مزارعي الأرز.. فيديو

أكد الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد أزمة في الأرز، وحجم إنتاج الأرز يزيد عن حجم الاستهلاك.

خلال 48 ساعة القادمة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لامتداد منخفض السودان الموسمي

قال محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالأمس شهدت أغلب المناطق غطاء سحابي، حجب أشعة الشمس، متابعا: نتوقع أن نتعرض لامتداد منخفض السودان الموسمي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

حسن الخاتمة.. القصة الكاملة لوفاة طالب بكلية الطب ساجدا| شاهد

شهد له الجميع بأخلاقه الطيبة وسمعته الحسنة، وتمتعه وسط زملائه بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط بالإلتزام والتعاون معهم، وعدم تأخره عن من يحتاج له.

 

مفاجأة.. خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن خسائر فريق الكرة بالنادي الأهلي في الموسم الماضي جاءت بأرقام كبيرة على الرغم من تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية النادي الأهلي عن العام الماضي.

خاص| آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حجزها في المستشفى بعد أزمة صحية تعرضت لها.

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

يحتفي محرك البحث جوجل اليوم الاثنين بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي الملقبة بفتاة العرب، وذلك بوضع صورتها على الصفحة الرئيسية للبحث.

 

غضب من استراتيجية صفر كوفيد.. احتجاجات بالصين بعد سقوط قتلى جراء الإغلاق

اندلعت تظاهرات في جميع أنحاء المدن والجامعات الصينية، احتجاجًا على القيود الصارمة المفروضة بالبلاد من أجل مكافحة فيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

 

بعد خسارة بلجيكا من المغرب بكأس العالم.. أعمال الشغب تجتاح بروكسل.. شاهد

تشهد العديد من شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال شغب وفوضى، منذ خسارة المنتخب البلجيكي أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022. 

 

زيلينسكي يؤكد اعتزام روسيا شن هجمات جديدة على أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ستشن هجمات صاروخية جديدة على بلاده.

 

وسائل إعلام: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال السلطات لفريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد ظهورها في مقطع فيديو تدين فيه النظام الذي يقوده خالها وتصفه بـ النظام المجرم وقاتل الأطفال .

 

حدث ليلا سياسة صفر كوفيد وفاة طالب فريق الكرة بالأهلي أنغام احتجاجات بالصين أوكرانيا المرشد الأعلى الإيراني

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