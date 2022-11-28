حدث ليلا| وفاة طالب الطب ساجدا أثناء الصلاة.. التموين تحذر مزارعي الأرز.. اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها احتجاجات في كبرى المدن الصينية ضدّ سياسة صفر كوفيد ، التموين تحذر مزارعي الأرز واعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني.

أكد الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد أزمة في الأرز، وحجم إنتاج الأرز يزيد عن حجم الاستهلاك.

قال محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالأمس شهدت أغلب المناطق غطاء سحابي، حجب أشعة الشمس، متابعا: نتوقع أن نتعرض لامتداد منخفض السودان الموسمي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

شهد له الجميع بأخلاقه الطيبة وسمعته الحسنة، وتمتعه وسط زملائه بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط بالإلتزام والتعاون معهم، وعدم تأخره عن من يحتاج له.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن خسائر فريق الكرة بالنادي الأهلي في الموسم الماضي جاءت بأرقام كبيرة على الرغم من تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية النادي الأهلي عن العام الماضي.

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حجزها في المستشفى بعد أزمة صحية تعرضت لها.

يحتفي محرك البحث جوجل اليوم الاثنين بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي الملقبة بفتاة العرب، وذلك بوضع صورتها على الصفحة الرئيسية للبحث.

اندلعت تظاهرات في جميع أنحاء المدن والجامعات الصينية، احتجاجًا على القيود الصارمة المفروضة بالبلاد من أجل مكافحة فيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

تشهد العديد من شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال شغب وفوضى، منذ خسارة المنتخب البلجيكي أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ستشن هجمات صاروخية جديدة على بلاده.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال السلطات لفريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد ظهورها في مقطع فيديو تدين فيه النظام الذي يقوده خالها وتصفه بـ النظام المجرم وقاتل الأطفال .