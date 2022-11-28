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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

أنغام
أنغام

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حجزها في المستشفى بعد أزمة صحية تعرضت لها.

وأكد مصدر مقرب من العائلة لـ “صدى البلد”: أن حالة الفنانة أنغام في تحسن الآن والوضع أصبح مطمئن عن بداية الأزمة، متمنياً لها الشفاء العاجل".

يذكر أن قال الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة أنغام،  في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن الحالة مطمئنة بشكل كبير، وأنغام طالبت مني اطمئن المواطنين، مضيفا أن الحالة في تحسن، وقريبا ستعود لجمهورها.

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وأضاف الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة أنغام، أن موضوع إصابة الفنانة أنغام بـ أروام سرطانية لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن أنغام كان عندها وعكة صحية، وتم اجراء عملية جراحية لها، وحالية في فترة ما بعد إجراء العملية.

 

خلال أيام ستخرج الفنانة 


وأشار الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة أنغام، إلى أنه خلال أيام ستخرج الفنانة من المستشفى، وخاصة أن الأمعاء بدأت تشتغل.
 

أنغام الفنانة انغام الدكتور أكرم العدوي أكرم العدوي حضرة المواطن الإعلامي سيد علي

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