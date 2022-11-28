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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. رانيا منصور وإطلالة أنيقة لافتة | شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة لافتة. 

 

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وتألقت رانيا منصور، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن ومطرز باللون الاسود أيضا مع جاكيت أنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت رانيا منصور أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

 

رانيا منصور 
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