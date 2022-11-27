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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داخل سيارتها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال. 

 

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وتألقت سارة سلامة، مرتدية تي شيرت بسيط باللون الفوشيا، وتميز التي شيرت بطباعة بسيطة باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سارة سلامة 

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