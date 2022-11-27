تشبه العروس.. أصالة بإطلالة تخطف الأنظار رفقة ابنتها| شاهد

نشرت شام ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، رفقة أصالة.

وتألقت أصالة، مرتدية فستان طويل وجذاب باللون الأبيض، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أصالة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أصالة