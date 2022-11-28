عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوارئ وبحث عن مفقودين.. الانزلاق الأرضي بجزيرة إيسيكا الإيطالية يثير المخاوف

صدى البلد

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا المقابلة لنابولي (جنوب إيطاليا)، حيث تسبب هطول أمطار غزيرة في انهيار أرضي وانزلاق للتربة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين وفقًا لأحدث حصيلة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال محافظ نابولي كلاوديو بالومبا: "حصيلة ضحايا انزلاق التربة في كازاميتشولا ارتفعت إلى سبعة قتلى، بينما المفقودون عددهم خمسة".

وغالبًا ما تُعلن حال الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانية أو بسبب أحوال جوية قاسية، لأنها تتيح تعبئة سريعة للأموال والموارد، ومنها المخصصة للحماية المدنية.

وكانت بلدة كازاميتشولا تيرمي، التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة في الشتاء، قد شهدت زلزالًا أدى إلى مقتل شخصين في 2017. وهذه البلدة دمرها بالكامل زلزال أقوى بكثير في نهاية القرن التاسع عشر.

وحاليًا، يواصل أكثر من 200 عنصر في الدفاع المدني وقوات الأمن البحث عن مفقودين، بينما ينشغل مئات المتطوّعين في تنظيف شوارع البلدة.

وتظهر بقايا سيارات وحافلات سحقها عنف الانهيار الطيني والصخور في كل مكان، بينما يسعى بعض العمال إلى فتح الطريق للوصول إلى المنازل والسيارات والمتاجر.

وقال البابا فرنسيس الأحد: "أنا قريب من سكان جزيرة إيسكيا المتضررة من الفيضانات. أصلي من أجل الضحايا وجميع الذين يتألمون وكلّ طواقم الإنقاذ".

وقال تومازو موراماركو، مدير معهد البحوث والحماية الجيولوجية المائية لوكالة "آكي": "في إيسكيا، هناك تمدُّن أصاب الأراضي بكاملها ودمّرها".

جرف سيارات وأشجار

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، إلى حدوث انزلاق أرضي ضخم، حيث أطاح بعشرات المنازل، والأشجار، والسيارات في طريقه حتى ألقى بها جميعا في البحر.

وأفادت تقارير صحفية، أمس الأحد، بأنه تم العثور على جثة سيدة، تحت أكوام من الطين، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقالت ليزا موشيارو، واحدة من سكان الجزيرة، لوكالة أنباء “أنسا” الإيطالية: "لقد بدأنا سماع أصوات مرتفعة، تشبه الرعد، قرب الثالثة فجرا، ثم بدأ الانزلاق الأرضي الأول، وتلاه انزلاق ثان مروع".

من جانبه، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، للصحفيين إن "الموقف معقد بشدة"، ونعتقد أن المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض والركام، حيث شهدت المنطقة سقوط أمطار وصل منسوبها إلى نحو 15 سنتيمترا في غضون 6 ساعات.

حالة الطوارئ إيسكيا إيطاليا انهيار أرضى انزلاق للتربة انهيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

ارتفاع 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-11-2022

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ترشيحاتنا

أزمته بأرقام كبيرة.. ما مصير كهربا لو لم يستمر مع الأهلي ؟

وصول السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL لميناء بورسعيد

4 قتلى جراء الحادث.. برلمان الصومال يعلق جلسته بعد هجوم مقديشو

طوارئ وبحث عن مفقودين.. الانزلاق الأرضي بجزيرة إيسيكا الإيطالية يثير المخاوف

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

أختان تذاكران في حمام عام بسبب عمل الأم.. صورة تشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أختان تذاكران في حمام عام بسبب عمل الأم.. صورة تشعل السوشيال ميديا

بالأسود.. رانيا منصور وإطلالة أنيقة لافتة | شاهد

تصدرت التريند.. شاهد| ياسمين صبري بإطلالات مبهرة في قطر تشعل السوشيال ميديا

خبير تجميل يفجر مفاجأة عن ميادة الحناوي قبل وبعد.. شاهد

فيديو

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ