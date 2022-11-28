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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس سوهاجي ابتز فتاة من بني سويف بصورها عبر واتساب

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لابتزازه فتاة قاصر من أبناء محافظة بني سويف، بصور لها عبر رسائل تطبيق "واتس آب"، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود محضرًا بمعرفة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع وسط الصعيد.

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يتضمن بلاغ المدعوة (منار ح ا ب- 16 سنة- طالبة- وتقيم دائرة بني سويف)، يفيد بتضررها من المدعو (محمد خ ا ع- 19 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة المركز)؛ لإرساله لها رسائل عبر تطبيق 
"واتس آب"، تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور لها، مقابل طلب مبلغ مالي منها.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام أسفرت عن ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول، وبفحصه تبين إحتوائه علي آثار ودلائل كافيه على إرتكابه الواقعة، بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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