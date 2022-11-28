الصحف الإماراتية اليوم: «انعدام الثقة» يعمق انهيار القطاع المصرفي اللبناني.. وزيلينسكي يحذر من شن روسيا هجمات جديدة على أوكرانيا







الإمارات تتصدر المؤشرات المصرفية الخليجية في الربع الثالث

«السيادة السوداني» يجدد دعم تسوية الأزمة سياسياً

سوناك: المملكة المتحدة يجب أن تدافع عن قيمها بقوة أكبر

أستراليا تخفض مستوى التهديد الإرهابي إلى "ممكن" بعد 8 سنوات

تحطم صغيرة يؤدي إلى انقطاع كبير للكهرباء قرب العاصمة الأمريكية



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى مناشدة المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، وذلك بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 04:00 وحتى الساعة 09:00 من صباح اليوم الإثنين.



قالت صحيفة الاتحاد إن شرطة أبوظبي أطلقت 3 منصات تفاعلية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمحكومين بالمراقبة الشرطية الإلكترونية بالإضافة إلى غرفة عمليات لتمكينهم من إجراء اللقاءات مع المعنيين في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في أجواء إيجابية.



ذكرت صحيفة الوطن أن بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعث برقية تهنئة إلى محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.



أشارت صحيفة الخليج إلى أن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ إذ وصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 17.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الخليج أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي ناقش مقترحات لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية على البنى التحتية، والمنشآت الاقتصادية، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بينما وقعت الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.



أفادت صحيفة الاتحاد بأن 6 مليارات دولار دخلت لبنان في فصل الصيف من السياحة بحسب تقديرات رسمية، لكن معظم هذه الأموال لم تدخل القطاع المصرفي بسبب «انعدام الثقة»، كما أكد خبراء ومحللون.

وأدخلت حملة «أهلا بهالطلّة» السياحية إلى لبنان 6.6 مليار دولار، خلال فترة الـ90 يوماً التي امتدّت من أول يونيو إلى نهاية أغسطس، جرّاء قدوم نحو 1.6 مليون زائر إلى لبنان.

وخرج من هذه الأموال نحو 2.5 مليار دولار، وبقي حوالي 4.1 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني، وفقاً لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال إطلاقه الحملة الترويجية للسياحة الشتوية، مقدّراً أن تستقطب 700 ألف زائر.



أوضحت صحيفة البيان تجدد مجلس القيادة والسيادة في السودان دعمه لتسوية الأزمة سياسياً في البلاد، مؤكداً أن من يريد إرجاع البلاد إلى ما قبل عام 2018 مخطئ، فيما اعتبر خبراء ومحللون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن لا نجاح في حل الأزمات دون التوافق، مشيرين إلى أن التأييد الشعبي ضرورة لأي نجاح.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، عن تأييد عملية التغيير في البلاد.



أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن اتهامات الولايات المتحدة بأن طهران تقف وراء هجوم على ناقلة نفط في خليج عمان لا أساس لها من الصحة.

وتعرضت الناقلة باسيفيك زيركون التي ترفع العلم الليبيري لهجوم قبالة ساحل عمان، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن إيران نفّذته على الأرجح بطائرة مسيرة.

دوليا، ذكرت صحيفة الاتحاد أن هيئة الأرصاد الجوية الصينية أصدرت أمس الأحد تحذيراً باللون البرتقالي بشأن موجة باردة، وتوقعت انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة وحدوث عواصف رملية وأمطار وثلوج في مناطق واسعة من البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" أنه من مساء الأحد حتى يوم الأربعاء، فإنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بما بين 10 درجات و16 درجة مئوية في شمالي الصين وأغلب مناطق وسط وشرقي الصين، وفقا للمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.



قالت صحيفة البيان إن يس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يعتزم التشديد في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية، اليوم الاثنين، على وجوب أن تدافع المملكة المتحدة بقوة أكبر عن الحرية والانفتاح، ولا سيما في مواجهة الصين وروسيا.

ويقول سوناك وفقاً لمقتطفات من كلمته نشرها "داونينغ ستريت"، قبل الخطاب الذي يلقيه أمام عدد كبير من الدبلوماسيين وومثلي قطاع الأعمال، إن "خصومنا ومنافسينا لديهم استراتيجية على المدى الطويل.. في مواجهة هذه التحديات، لن تكون (الاستراتيجية) القصيرة الأمد والتمنيات كافية".



ذكرت صحيفة الاتحاد أن منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية، وكالة المخابرات الداخلية في البلاد، خفضت من مستوى التهديد الإرهابي إلى "ممكن" للمرة الأولى منذ عام 2014، وفقا لما ذكره مايك بيرجيس مدير عام الوكالة اليوم الاثنين.

وفي تصريحات أدلى بها في كانبرا، قال بيرجيس إنه تم اتخاذ القرار "بعد دراسة متأنية ومشاورات".

واوضح بيرجيس أنه عندما أعلنت ميليشيا داعش المتطرفة الخلافة في الشرق الأوسط، تم إغراء أعداد كبيرة من الأستراليين بالدعاية ورواياتهم الزائفة، مما أدى إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى مستوى "محتمل"، مضيفا أن قرار 2014 كان له ما يبرره تماما.



أشارت صحيفة الخليج إلى سقوط طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد على بعد نحو 30 ميلا شمالي واشنطن العاصمة أمس الأحد مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل كبير مع مواصلة أجهزة الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ الأشخاص على متن الطائرة التي لا تزال معلقة في الاسلاك.



قالت صحيفة البيان إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر من أن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معاً لتحمل العواقب.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "نحن نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة.

وما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف".



فيما أوضحت صحيفة الخليج اعلان القوات الروسية، عن القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي، في وقت توقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بكثافة على العاصمة الأوكرانية كييف، مع استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة في البلاد، بينما احتدمت المعارك بين الجانبين في دوينتسك.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بمقتل نحو 10 أشخاص عندما اقتحم مهاجمون مسلحون فندقاً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية، مقديشو، وفقاً لما ذكرته الشرطة في البلاد.

وقال ضابط الشرطة محمد ظاهر إن من بين الضحايا شخصان يحملان جنسية مزدوجة (صومالية وبريطانية). وكان الفندق، الذي يحظى بشعبية بين السياسيين، لا يزال تحت الحصار حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقالت الشرطة إن وزير الأمن الداخلي الصومالي أحمد محمد دوديش أصيب أيضاً في الهجوم.