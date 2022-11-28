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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : تسليم 3 ورقات للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب بامتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يتسلم 3 ورقات الأولى كراسة الأسئلة وتشمل أسئلة الاختيار من متعدد والمقالية وورقة ثانية وهى البابل شيت يجيب فيها عن الأسئلة الاختيار من متعدد وورقة ثالثة بيضاء يجيب فيها الطالب عن الأسئلة  المقالية.

وكان قد أعلن اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل دليل الطالب ل امتحانات الثانوية العامة 2023 

كما قال  وزير التربية والتعليم اليوم عددا من التفاصيل أبرزها : 

  • الامتحان بنظام اوبن بوك بمجلد المفاهيم
  • عدد الأسئلة في امتحان كل مادة مثل العام الماضي
  • توزيع الدرجات تغير عن العام الماضي
  • التعريب مستمر هذا العام بالنسبة لطلاب مدارس اللغات
  • الطالب سيتسلم كراسة أسئلة والبابل شيت وورقة منفصلة للإجابة عن الأسئلة المقالية
  • الأسئلة المقالية نسبتها ١٥٪؜

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