وزير التعليم : تسليم 3 ورقات للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب بامتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يتسلم 3 ورقات الأولى كراسة الأسئلة وتشمل أسئلة الاختيار من متعدد والمقالية وورقة ثانية وهى البابل شيت يجيب فيها عن الأسئلة الاختيار من متعدد وورقة ثالثة بيضاء يجيب فيها الطالب عن الأسئلة المقالية.

وكان قد أعلن اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل دليل الطالب ل امتحانات الثانوية العامة 2023

كما قال وزير التربية والتعليم اليوم عددا من التفاصيل أبرزها :