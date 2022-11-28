100 مليون صحة.. خدمات طبية بنقابة الصحفيين من أول من ديسمبر

أعلنت نقابة الصحفيين، عن توفير خدمات طبية بمقر النقابة بداية من الأول من ديسمبر 2022 ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة .

وأوضحت النقابة أنه إستمراراً لخطة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بشقها الوقائي، للصحفيين وأسرهم، تنظم اللجنة حملة ١٠٠ مليون صحة ، التي تستهدف تقديم خدمة الفحص وعلاج الأمراض المزمنة (سكر وضغط وغيرهما)، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، صحة المرأة، والأمراض المزمنة وتطعيمات كورونا ،وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، منطقة الوايلى الطبية .

وتقدم الحملة خدمة الفحص مجاناً، تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، حيث تتواجد الحملة بمقر النقابة، الثلاثاء و الخميس من كل أسبوع من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بداية من الخميس 1 ديسمبر 2022 المقبل.

