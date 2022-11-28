إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض مدارس العاصمة وهم البطل الشهيد كيرلس اشرف حنا علي مدرسة السلام الثانوية المعمارية العسكرية بحي السلام أول ، والبطل الشهيد محمد عادل عبد العليم علي مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة بحي الزيتون والبطل الشهيد أحمد انور دسوقي على مدرسة بشارع محمد هيبة الحي السادس السبعين فدان بحي المقطم .

كما تم إطلاق اسم البطل الشهيد طه إبراهيم عبد القادر على المدرسة البحرية المشتركة الإبتدائية بحي المعصرة ، والبطل الشهيد عادل نتيح فهمي عبد السيد على مدرسة الزهراء الابتدائية بحي عين شمس ، والبطل الشهيد أحمد حسن جاد طه على مدرسة الاجتهاد الثانوية بنات بحي مصر القديمة .

ووافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد سيد محمد سليمان الدبسي على شارع الصحة المتفرع من شارع برلنت بعزبة النخل الشرقية بحي المرج .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إطلاق اسم الشهيد على المدارس هو فخر للمنشأة مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسي أبدا شهداء الوطن.