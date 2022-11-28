عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبة محافظ أسوان: تذليل العقبات لسرعة الانتهاء من مشروع عمارات الإيواء العاجل

نائبة محافظ أسوان
نائبة محافظ أسوان

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل، بناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية المتواصلة للمشروعات الجارية فى مختلف القطاعات الخدمية لدفع معدلات الإنجاز وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة. 

رافقها بالجولة كلاً من الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع مؤسسة مصر الخير ، والمهندس عبد الحاكم بشير مدير الإسكان بالمحافظة حيث حرصت نائبة المحافظ على تفقد مكونات المشروع والتعرف على نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروع والذى يشمل إنشاء 36 وحدة سكنية بمنطقة الصداقة القديمة ، بالإضافة إلى إنشاء 48 وحدة سكنية أخرى بقرية الأعقاب شمال مدينة أسوان. 

حياة كريمة | وصول نسب التنفيذ لـ62 مجمعا خدميا وزراعيا بأسوان إلى 98%

تكريم أوائل خريجي برامج التدريب المهني لطلبة التعليم الفني بأسوان | صور

حريق منزل في انفجار أسطوانة بوتاجاز وإصابة صاحب البيت بأسوان

محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمجمع مدارس العروبة

ثقافة أسوان: تنظيم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرديسية

جولات ميدانية لمديري الإدارات التعليمية بأسوان لمتابعة انتظام الدراسة

بشرى سارة .. محافظ أسوان يعلن بدء العمل في أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل

جامعة أسوان تشارك في توزيع جوائز مسابقة إذاعة جنوب الصعيد

محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمجمع مدارس العروبة

تذليل العقبات

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولاً بأول لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع فى أقرب وقت للإستفادة من دوره الحيوى فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التى تتعرض لظروف معيشية صعبة ، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المحددة لذلك .

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان " نبنى حضارة بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل " والذى عقد بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية. 

جامعة أسوان تشارك في توزيع جوائز مسابقة إذاعة جنوب الصعيد

تفاصيل انفجار منزل في أسوان بسبب أسطوانة غاز

أنشطة متنوعة

ويأتى تنظيم هذا الملتقى فى إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تتفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 

وعلى هامش مشاركته أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المؤتمر كان مثمر للغاية حيث تم عرض الرؤية المتكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى محافظة أسوان أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم فى تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان فى الأول من شهر أكتوبر لعام 2019.

وأوضح المحافظ بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وتجهيز مستشفيات حورس بإدفو ، والمسلة للحميات ، والرمد للعيون ، بجانب قرب إنتهاء مستشفى كوم أمبو المركزى ، ليعقبها إستكمال أعمال تطوير المبنى القديم ، وبالإضافة إلى مستشفى دراو المركزى ، وكذا مستشفى نصر النوبة المركزى وذلك من إجمالى 11 مستشفى . 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الايواء اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان تشارك في توزيع جوائز مسابقة إذاعة جنوب الصعيد

مصرع شاب غرقاً أثناء قيامه بالوضوء فى ترعة بأسوان

تفاصيل انفجار منزل في أسوان بسبب أسطوانة غاز

حياة كريمة | وصول نسب التنفيذ لـ62 مجمعا خدميا وزراعيا بأسوان إلى 98%

تكريم أوائل خريجي برامج التدريب المهني لطلبة التعليم الفني بأسوان | صور

حريق منزل في انفجار أسطوانة بوتاجاز وإصابة صاحب البيت بأسوان

محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمجمع مدارس العروبة

ثقافة أسوان: تنظيم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرديسية

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تطلق 3 مسابقات جديدة في الخطابة والإمامة.. التفاصيل

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف عن أكثر المحافظات في نسب التعاطي.. فيديو

بـ 60 يورو.. سافر ألمانيا بتأشيرة العمل الحر وتفاصيل فيزا شنغن

عقوبتها الاستبعاد.. حلوان تكشف عن محظورات انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ارتفاع العملات العربية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

التصحيح إلكتروني وكله أوبن بوك.. حجازي يحسم شكل امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج غير ملامح وجهها.. بسنت شوقي في إطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

خبير موضة ينتقد إطلالة نوال الزغبي في أمريكا.. السبب غير متوقع

مش هتصدق سعره.. أحمد سعد يثير الجدل بـ سويت شيرت غريب

بملابس ملفتة.. نيرمين الفقي تثير الجدل في شرم الشيخ| شاهد

فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ