نائبة محافظ أسوان: تذليل العقبات لسرعة الانتهاء من مشروع عمارات الإيواء العاجل

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل، بناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية المتواصلة للمشروعات الجارية فى مختلف القطاعات الخدمية لدفع معدلات الإنجاز وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

رافقها بالجولة كلاً من الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع مؤسسة مصر الخير ، والمهندس عبد الحاكم بشير مدير الإسكان بالمحافظة حيث حرصت نائبة المحافظ على تفقد مكونات المشروع والتعرف على نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروع والذى يشمل إنشاء 36 وحدة سكنية بمنطقة الصداقة القديمة ، بالإضافة إلى إنشاء 48 وحدة سكنية أخرى بقرية الأعقاب شمال مدينة أسوان.

تذليل العقبات

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولاً بأول لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع فى أقرب وقت للإستفادة من دوره الحيوى فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التى تتعرض لظروف معيشية صعبة ، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المحددة لذلك .

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان " نبنى حضارة بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل " والذى عقد بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

أنشطة متنوعة

ويأتى تنظيم هذا الملتقى فى إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تتفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وعلى هامش مشاركته أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المؤتمر كان مثمر للغاية حيث تم عرض الرؤية المتكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى محافظة أسوان أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم فى تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان فى الأول من شهر أكتوبر لعام 2019.

وأوضح المحافظ بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وتجهيز مستشفيات حورس بإدفو ، والمسلة للحميات ، والرمد للعيون ، بجانب قرب إنتهاء مستشفى كوم أمبو المركزى ، ليعقبها إستكمال أعمال تطوير المبنى القديم ، وبالإضافة إلى مستشفى دراو المركزى ، وكذا مستشفى نصر النوبة المركزى وذلك من إجمالى 11 مستشفى .