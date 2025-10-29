الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بتمثيل مشهد العثور على جثة رهينة.. فيديو

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارموشتاين، حركة حماس بتمثيل مشهد العثور على جثة رهينة إسرائيلي في قطاع غزة، بحسب “العربية”.

وقال مارموشتاين خلال مؤتمر صحفي في القدس اليوم الأربعاء إن "حماس دفنت جثة رهينة ثم استدعت الصليب الأحمر لتدعي أنها عثرت عليها".

في حين أردف أن "مزاعم حماس بنقص المعدات الهندسية لا أساس لها من الصحة. فهذه المعدات غير ضرورية لنقل الرفات ولا تمنع عودة الرهائن المتوفين".

كما أضاف أن "حماس تعلم أين تخفي جثث الرهائن لكنها تكذب". و أردف أن "حماس أطلقت النار على جنودنا وقتلت أحدهم". فيما شدد قائلاً: "لن نقف مكتوفي اليدين بينما تهاجمنا حماس".

اتهم الجيش الإسرائيلي حماس بالكذب بشأن الرهائن. وقال في بيان إنه تم تصوير عناصر الحركة الثلاثاء "وهم ينقلون رفات جثث من مبنى مجهز ويعيدون دفنها في مكان قريب، قبل استدعاء ممثلي الصليب الأحمر لتصوير عملية "اكتشاف" زائفة".

كما أضاف أنه "رغم ادعاء حماس صعوبة تحديد مكان جثث الرهائن المتوفين، تواصل الحركة احتجاز الرفات التي ترفض تسليمها بموجب الاتفاق والتلاعب بها".