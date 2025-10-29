قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
أخبار العالم

الرئيس السوري يلتقي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الرئيس أحمد الجولاني إجتمع مع رئيسي مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (BSF) مازن الرميح، ومصرف الإنماء عبد الملك الحقيل، على هامش أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وبحسب الوكالة السورية ؛ فقد حضر الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الاقتصاد نضال الشعار، ووزير المالية محمد برنيه، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، بما يسهم في دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في سوريا.

وبالأمس ؛إلتقي  الرئيس السوري المؤقت أحمد الجولاني ، في العاصمة الرياض، بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

يأتي ذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة، للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بنسخته التاسعة.

وانطلقت أمس (الثلاثاء) أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية التي تجمع قادة السياسة والمال والتقنية من مختلف الدول، بمشاركة 20 رئيس دولة، إلى جانب 650 متحدثاً يناقشون قضايا اقتصادية وتقنية عبر 250 جلسة حوارية.

وفي كلمته خلال الافتتاح ؛ أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، ، أن المبادرة، التي انطلقت قبل تسعة أعوام، أصبحت اليوم منصة محورية لترسيخ التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات الاستثمارية الدولية. 

وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمت خلال النسخ السابقة تجاوزت 250 مليار دولار، حيث أعتبر الرميان أن ذلك يعكس الدور المتنامي للمملكة في تحفيز تدفقات رؤوس الأموال العالمية ودعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

ويحتضن مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والاستثمار حول العالم، من أبرزهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الجولاني ، ونائب رئيس جمهورية الصين هان تشنغ، إلى جانب رؤساء كبرى المؤسسات المالية العالمية مثل غولدمان ساكس، وجاي بي مورغان، وبلاك روك، إضافة إلى أكثر من 150 من كبار التنفيذيين في الشركات الدولية.

كما يحضر المؤتمر دونالد ترامب جونيو ، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممثلاً عن قطاع الأعمال الأمريكي.

