احتفى بها جوجل| عوشة السويدي الشاعرة التي أحيت الشعر النبطي النسائي

احتفى محرك البحث جوجل بالشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، المعروفة أيضًا باسم عوشة السويدي (عوشة الشاعرة)، والتي تُعتبر واحدة من أعظم شعراء النبطيين في القرن العشرين.

ولدت عوشة السويدي الملقبة بـ فتاة العرب في الأول من يناير عام 1920، في مدينة العين الإماراتية. حيث ولدت داخل عائلة أحبت الأدب، إذ نشأت منغمسة في الشعر النبطي.

نجاح عوشة السويدي

في سن الخامسة عشرة، اكتسبت اعترافًا وطنيًا بقصائدها الشعرية القوية. وقد أدى نجاح عوشة السويدي في نوع أدبي كان ولا يزال يهيمن عليه الذكور إلى فتح الباب أمام الجيل القادم من الشاعرات الإماراتيات.

رحلة عوشة السويدي

ألهمت مناظر الخليج العربي والصحراء العديد من قصائدها التي تتناول موضوعات مثل الحب والحكمة والوطنية والحنين إلى الماضي. إذ تصف القصائد المكتوبة باللغة النبطية تجاربها الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن ماضيها وثقافتها الغنية.

اليوم، قرر محرك البحث جوجل الاحتفاء بـ عوشة السويدي لعملها العميق الذي مهد الطريق للشاعرات في العالم العربي. إذ أحيت أغاني المطربين الإماراتيين والعرب المشهورين ذكرى عدد كبير من قصائدها ليستمع إليها الناس في كل مكان.