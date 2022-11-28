بسيلفي المرايا.. هدى المفتي تشارك صورًا على إنستجرام

شاركت الفنانة هدى المفتي، صورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت في لوك كاجوال، بسيلفي مع المرآة ، ولاقت الصور اعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم حظك اليوم، المُنتظر عرضه في دور العرض السينمائية أكتوبر الجاري، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طه الدسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن حظك اليوم، قالت الفنانة هدى المفتي إنها متحمسة جدا لقرب عرض الفيلم في دور العرض السينمائية، وإنها قد بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.