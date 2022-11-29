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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيدوروا على آثار.. الحكم على متهمي عابدين اليوم

صدى البلد

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 3 أشخاص، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين.

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تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب .

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وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التنقيب عن الاثار عابدين

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