عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل حسين الجسمي في رأس السنة 2023

حسين الجسمي
حسين الجسمي

شارك الفنان حسين الجسمي، جمهوره بصورة البوستر الخاصة بحفله الغنائي لعام 2023، التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة، مسقط رأسه، وعلق عليها قائلًا: «يسعدني أن استقبل العام الجديد 2023 معكم في مدرجي».

 

 

وتابع حسين الجسمي، قائلًا: «استقبل العام الجديد بين عائلتي الكبيرة في عروس الساحل الشرقي خورفكان.. مرحبًا الساع وأهلًا وسهلاً بكم في الخور».

وجه الفنان حسين الجسمى ، رسالة لـ جمهوره عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

 

 

 

وكتب حسين الجسمى “ تعلمك الأم كل شيء باستثناء كيفية العيش بدونها  ”. 

 

 

 

أحدث أعمال حسين الجسمي

حسين الجسمي سفير حملة تعداد الشارقة.. يتعاون الفنان حسين الجسمي مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجه إعلامي وسفيراً لحملة "تعداد الشارقة 2022" تحت شعار "إنت مهم"، بهدف دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في الإمارة يأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حسين الجسمي الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: حقيقة ارتباط حمو بيكا بمذيعة شهيرة.. وكنزي مدبولي تخرج عن صمتها

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

حمو بيكا يكشف حقيقة ارتباطه بمذيعة شهيرة

الموسيقيين: التحقيق مع المستشار القانوني السابق وموظفة بالنقابة

حقيقة إيقاف ويجز من الغناء.. سكرتير نقابة الموسيقيين يكشف الحقيقة |خاص

إحنا الحياة.. حمادة هلال يترشح لأول تعاون فني صيني عربي

مهرجان البحر الأحمر يكرّم أيقونة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية

أخبار الفن: وفاة زوج شقيقة إيهاب فهمي .. وتفاصيل جديدة عن مهرجان شرم الشيخ

ترشيحاتنا

ما هو قيام الليل؟.. الإفتاء: من سنة العشاء إلى دعاء الفجر

الهند تتفوق على أوروبا في صفقة شراء نفط الأورال الروسية

دبلوماسي أمريكي: ما زلنا نتحدث مع روسيا بشأن صفقة لإطلاق سراح مواطنينا المسجونين

طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. مجدي عاشور يكشف عنها

من يخاف النوم في الظلام.. النبي أمر بإطفاء المصابيح ليحصنك من 3 شرور

لطردها له من شقتها بعين شمس.. مهتز نفسيا يضرب والدته حتى الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة رضيعة مكسيكية بذيل حقيقي أسفل ظهرها

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ