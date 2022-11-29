ولادة رضيعة مكسيكية بذيل حقيقي أسفل ظهرها

أصابت الصدمة والدي طفلة والأطباء بعد ولادتها بـ "ذيل حقيقي" يبلغ طوله 2 بوصة في شمال شرق المكسيك، رغم أن الرضيعة كانت بصحة جيدة تمامًا ولم يعان والديها من أية أمراض.

ووفقًا للتقارير، وُلدت الطفلة في قسم C في مستشفى منذ شهرين في نويفو ليون بـ المكسيك مع ذيل بارز في نهاية عظم الذنب وقاعدتها إلى اليسار قليلاً.

يوصف الذيل بأنه نهاية خلفية "ناعمة" بطول 5.7 سم "مغطاة بالجلد والشعر الناعم"، كما أن له طرف "مدبب" ويتراوح قطره بين 3 مم و 5 مم، ويضيق باتجاه الطرف، وبعد فترة وجيزة من ظهور الأنباء في المكسيك، انتشرت صور الذيل على منصات التواصل الاجتماعي.

عملية إزالة الذيل

عندما بلغ عمر الرضيعة شهرين، جاء تقييم حالتها بأن زيادة وزنها ونموها كانا طبيعيين بالنسبة لعمرها، بعد ذلك، تمت إزالة الذيل من خلال عملية جراحية بسيطة وخرجت الطفلة في نفس اليوم دون أية مضاعفات.

تشير التقارير إلى أن الولادة بـ "ذيول حقيقية" "نادر للغاية"، حيث تم تحديد 195 حالة فقط في العالم بحلول عام 2017، وأطولها 20 سم (7.9 بوصة).

وفي وقت سابق من عام 2021، وُلد طفل برازيلي "بذيل حقيقي" مع كرة في نهايته مثل صولجان لحمي من القرون الوسطى.