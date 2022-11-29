صادم.. 7 هنود وكلبان ودجاجة على موتوسيكل واحد| فيديو

تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة مؤخرًا، وفقًا للأمم المتحدة، التي قالت إن النمو السكاني قد يبدأ في التباطؤ ويستغرق 15 عامًا للوصول إلى 9 مليارات.

حيث توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030، و 9.7 مليار في عام 2050 و 10.4 مليار في عام 2100.

9 أشخاص على موتوسيكل

في انعكاس للمعاناة التي يشهدها العالم مع النمو السكاني، انتشر مقطع فيديو صادم لرجل يركب "موتوسيكل" ومن خلفه زوجته و5 أطفال، كلبين ودجاجة.

يُظهر المقطع الذي تمت مشاركته على تويتر رجلًا يركب موتوسيكب مع 6 أشخاص و3 من الحيوانات، أي 9 أشخاص فوق دراجة نارية واحدة.

كتب المستخدم الذي قام بالتغريد على الفيديو: "إذا تم القبض عليه، فسيتعين عليه الحصول على قرض لدفع الغرامة"، وقد حقق المقطع حتى الآن أكثر من 260 ألف مشاهدة و 10 آلاف إعجاب.