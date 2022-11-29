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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدولة تُحارب الإدمان.. الصحة: تشغيل عيادات مسائية في 8 مستشفيات نفسية

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات بمستشفيات الأمانة العامة لـ الصحة النفسية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تضمنت زيادة السعة الاستيعابية لأسرة علاج مرضى الإدمان بمستشفى أسيوط للصحة النفسية، إلى 32 سريرا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمكافحة وعلاج الإدمان.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم افتتاح وحدات للرعاية المتوسطة لمرضى الإدمان في مستشفيات «العباسية والمطار والمعمورة» استعدادا لتطبيق سياسات خفض الضرر بشكل متكامل داخل مستشفيات الأمانة.

وأضافت أنه تم تشغيل عيادات مسائية بـ8 مستشفيات، تابعة لأمانة الصحة النفسية، لتقديم خدمات علاج الإدمان، إلى جانب بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمركز.  

وأوضحت أنه تم تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال برنامج «تعافي» عبر جلسات علاجية أثناء فترة تأهيل المرضى، بما يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعد المرضى على التعافي.

وأشارت إلى أن برنامج «تعافي» يتضمن التعريف بمهارات الثقافة العلاجية، وتعديل السلوك اللازم لحياة سوية بدون مخدرات، مؤكدة توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة والتدريبية والتوعوية في مجال علاج الإدمان، بما يساهم في دمج المرضى في المجتمع بعد إتمام البرنامج العلاجي.

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود أن الأمانة تعمل على توفير الرعاية المجتمعية للمريض، والتي تتضمن خدمات التأهيل النفسي، وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهني (العلاج بالعمل) والتأهيل البدني (العلاج بالرياضة).

وذكرت أن مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، كرمت 288 متعافيا، خلال 3 أشهر، على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

الصحة وزارة الصحة والسكان الصحة النفسية مرضى الإدمان مستشفى أسيوط

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