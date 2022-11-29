مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في كفر الشيخ

لقى شخص بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق مترجلاً، وجرى نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول «ع. ح» 45 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، يقيم قرية شفا، بمحافطة الغربية، جثة هامدة، وجرى إيداع الجثمان بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت التحريات الأولية للواقعة، أنه أثناء عبور المتوفى مترجلاً ، لطريق «طنطا / كفر الشيخ» أمام مدخل قرية كفر دفرية - دائرة مركز كفر الشيخ، اصطدمت به سيارة ملاكي، قيادة «م. أ»، ويقيم دائرة قسم أول كفر الشيخ، مما أدى الى وفاته.

بانتداب مفتش الصحة الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلى بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 15877 لسنة 2022م، جنح مركز كفر الشيخ.