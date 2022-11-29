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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مئات المعونات الغذائية في السودان واليمن

صدى البلد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية في محلية الدمازين والروصيرص بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 400 أسرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 289 سلة غذائية في حي المستشفى وحي البوستة وحي دينايت وحي السوق بمحلية سنكات بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 289 أسرة.

ووزع أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 380 سلة غذائية في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 380 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة لسد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022 م.

وفي إطار متواصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 96 طنًا و300 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديرية أحور بمحافظة أبين، استفاد منها 5.400 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 182 طنًا و 70 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 5.100 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 طنًا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 1.800 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

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