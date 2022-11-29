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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 826 شاحنة و 87 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 322 شاحنة  و 69 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 504 شاحنة  و 18 سيارة.

 
حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية1 و بوسيدون اكسبريس  وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وغادرت  الحرية1 و بوسيدون اكسبريس  ، كما تم تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 276 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين  بريدج وايلة  فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سيناوبريدج وايلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1436 راكبا بموانيها. 

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