عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة: نحرص على تجميع الشباب العربي تحت مظلة واحدة

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

بحث معهد إعداد القادة سبل التعاون مع اتحاد الجامعات العربية، انطلاقا من أهمية إعداد قائد عربي، وذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة لخدمة الطلاب.

وأوفد المعهد الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد في زيارة رسمية لمقر الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية بالعاصمة الأردنية عمان، بهَدف مناقشة سبل التعاون المشترك مع الاتحاد فى الفترة القادمة، وذلك بعد إرسال عدة مخاطبات للاتحاد لطلب التعاون مع الجامعات المختلفة العربية ذات تصنيف دولي مرتفع.

txt

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته لشهر ديسمبر

txt

علوم حلوان تنظم ندوة بعنوان كيفية التعرف على متعاطى المخدرات من الشكل الظاهرى

والتقي وكيل المعهد مع الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات الذي أبدي ترحيبه بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وتضمن الاجتماع أهمية إعداد قادة من طلاب الجامعات العربية على أرض جمهورية مصر العربية التي كانت وستظل مهد الحضارات وخاصة للأشقاء العرب وذلك لما كان لإتحاد الجامعات العربية من دور ريادي في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وحضر الإجتماع د. خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، د. فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، لينا البيطار مديرة الادارة العامة، والمهندس جهاد خراز مساعد مدير المجلس، ودينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية.

من جانبه أوضح د. كريم همام، حرص معهد إعداد القادة على تجميع الشباب العربي من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة، وإعداد قائد عربى  قادر على تحمل المسئولية، وكذلك التقاء الثقافات ومد جسور التواصل والتعاون في العديد من المجالات، وتحقيق التواصل الفعال بين الحضارات، وتبادل الخبرات المختلفة وتقديم خدمات متميزة للوافدين من الطلاب، والاهتمام بهم وتحفيزهم على المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الوزارة متمثلة فى معهد إعداد القادة والذي ينعكس إيجابا على تنمية مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

البحث العلمي تعاطي المخدرات مخدرات جامعة حلوان التعليم العالي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

علاقة غير شرعية| كشف لغز العثور على جثة ملقاة في صندوق قمامة بأكتوبر

هبوط أسعار الذهب العالمية وتراجع العقود الآجلة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته لشهر ديسمبر

علوم حلوان تنظم ندوة بعنوان كيفية التعرف على متعاطى المخدرات من الشكل الظاهرى

أخبار التعليم| لؤلؤة الشمس تظهر في سماء مصر وتجاور القمر.. اليوم.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي للمدينة الطبية بجامعة عين شمس.. فحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية

اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تنظيم معرض للملابس الجاهزة والمشغولات

رئيس جامعة حلوان: انتخابات اتحاد الطلاب تدعم الترابط بين القيادات

السيد قنديل: خطة لإنشاء جامعة حلوان التقنية بمجمع الأميرية.. برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة تلبي متطلبات سوق العمل

جامعة حلوان تكشف عن حالات تعيين أعضاء اتحاد الطلاب بدلا من الانتخاب

عقوبتها الاستبعاد.. حلوان تكشف عن محظورات انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ترشيحاتنا

مفاجأة.. نجم تونس مهدد بالسجن 5 سنوات بسبب اتهام سيف الجزيري بالرشوة|خاص

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

الصحة : لا تعارض بين التطعيمات الروتينية وتطعيم شلل الأطفال

بسبب نحافتها.. سيدة تشكو تنمر زوجها وخيانته لها لمحكمة الأسرة

للحد من زواج القاصرات.. الوكالة الإسبانية تطلق حملة «ليست عرائس»

الجدري والحرارة وغيرها.. احذر تطعيم ابنك ضد شلل الأطفال حال إصابته بهذه الأمراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيب عليكم أنا مطلقة حرة.. حكاية فيديو أثار الجمهور ضد نادين نجيم

مضمونة ومجربة.. تخلصي من تساقط الشعر بوصفة بـ 10 جنيهات

فيونكة أكبر من الفستان.. شاهد| هاجر أحمد بإطلالة غريبة على فيسبوك

تحترم جمهورها.. طبيب أنغام: رفضت التخدير الكلي لتعود إلى الغناء

فيديو

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ