روائع الانشاد والابتهالات الدينية .. على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

نظم فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي باقة من الفاعليات الفنية والثقافية التى تهدف الى تنمية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة و بتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، و إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل.

وأقيم حفلا فنيا مميزا ذات طابع دينى وروحانى لفرقة بورسعيد للإنشاد الدينى بقيادة المنشد محمد مهران وإدارة أحمد الأمير وإشراف مدير قصر ثقافة بورسعيد بحضور حشد جماهيرى غير مسبوق ومجموعة من الفنانين والمبدعين.

وأبهرت الفرقة الجمهور بمقطوعات متنوعة فى حب رسول الله حيث قدمت الفرقة باقة مختارة من أشهر الابتهالات والأناشيد الدينية بدأتها بمدلى جماعى يضم مقطوعات من أشهر الأناشيد الدينية فى حب رسولنا الكريم، اللهم صلى وسلم، أغنية محمد يا رسول الله، المسك فاح، ميلاد طه،صلوا على شفيع الأمة، إمام المرسلين، وإختتمت الفرقة الحفل بمدلى جماعى بمشاركة عدد من المطربين والمنشدين، رقصة التنورة و أصغر راقص تنورة فى مصر الطفل إياد عبد الرسول.