هل المكملات الغذائية تسبب العقم.. مدرب لياقة بدنية يجيب|فيديو

أكد مؤمن أحمد مدرب لياقة بدنية، أنه لا يوجد تمرين محدد لتضخيم عضلة بعينها، أو تخسيس منطقة محددة، مضيفاً أنه لا صحة للإشاعات المتداولة عن أن "الجيم" يقلل من أنوثة السيدات.

وأضاف مؤمن أحمد اثناء أستضافته مع برنامج "صباح الوردط المذاع على فضائية"TEN"، أن المكملات الغذائية لا علاقة لها بالعقم و يجب تناولها بإشراف طبي، مؤكداً أنه يمكن للسيدات تناول كافة أنواع المكملات الغذائية، بإستثناء المكملات التي تحتوي على منشطات ذكورية خارجية.



وتابع:" لازم أكل قبل التمرين و بعد التمرين، ولازم تكون الوجبة فيها نسبة نشاويات، و بروتين، و دهون، لأن بنستخدمهم كمصدر طاقة في الجيم"