نقدم لكم طريقة عمل كعب غزال بالتمر بمذاق لا يقاوم، وشكل مشهي ولذيذ لعشاق التمر والمخبوزات بشكل يناسب الفطار والعشاء للشيف سلمي محمود .

المكونات لعمل كعب الغزال بالتمر

كيلو دقيق

2 كوب سمنة

كوب حليب دافئ

رشة ملح

2 ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة صغيرة سكر

الحشوة لعمل كعب الغزال بالتمر

2 كوب تمر معجون نخلطهم بملعقة كبيرة سمنة

لتزيين الوجه

بيضة عليها رشة فانيلا

ملعقة من السمسم

الطريقة لعمل كعب الغزال بالتمر

في وعاء نخلط الدقيق ورشة الملح والسكر والخميرة الفورية

نضيف عليهم السمنة حتى يشرب الدقيق كل كمية السمنة ثم نضيف الحليب تدريجيا حتى نحصل على عجينة متماسكة

نتركها لمدة نصف ساعة تتخمر

ناخذ قطعة من العجين ونقوم بفردها على شكل لفة ونضع فيها التمر ونلفها( كمية التمر حسب الرغبة)

ندهن الوجه بالبيض ونرش عليها السمسم.

نرصها في صينية مدهونة سمن ونقطعها وندخلها الفرن الساخن مسبقا على حرارة درجة 180 لمدة 25 دقيقة .