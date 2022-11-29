نشرة المرأة| طريقة عمل السمبوسة والقشطة المعلبة.. ووصفة زيت الزيتون لتقشير الشفاه

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تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عجينه السمبوسة أو البورك السريعة فعند القلي تصبح مقرمشه وخفيفه

مقادير عجينه السمبوسة أو البورك السريعة

١ كوب طحين

½ كوب ماء ...يعني نص كوب

ملح حسب الرغبة

وصفة زيت الزيتون لترطيب الشفتين الجافتين تتم وفق الخطوات الآتية:

يُفرغ محتوى كبسولة من فيتامين هـ في ملعقة ممتلئة بزيت الزيتون.

تُدلك الشفتين بالمزيج بحركات دائرية، ويُترك لمدة 30 دقيقة.

تُغسل الشفتين بالماء.

المكونات:

2 كوب حليب سائل.

نص م ص سكر.

2 م ك نشا.

عصير ليمونة كاملة.

1 م ك دريم ويب أو لبن بودرة.

رشة ڤانيليا.

يقدم خبير التجميل فارس على وصفة طبيعية للشعر، وهى عبارة عن بذرة الكتان للشعر: وصفة طبيعية لشعر حرير.