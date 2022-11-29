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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| طريقة عمل السمبوسة والقشطة المعلبة.. ووصفة زيت الزيتون لتقشير الشفاه

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي
 

طريقة عمل السمبوسة أو البوريك السريعة 

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عجينه السمبوسة أو البورك السريعة فعند القلي تصبح مقرمشه وخفيفه

مقادير عجينه السمبوسة أو البورك السريعة

١ كوب طحين

½ كوب ماء ...يعني نص كوب

ملح حسب الرغبة

 

وصفة زيت الزيتون لترطيب الشفتين الجافتين فى الشتاء 

وصفة زيت الزيتون لترطيب الشفتين الجافتين تتم وفق الخطوات الآتية:

يُفرغ محتوى كبسولة من فيتامين هـ في ملعقة ممتلئة بزيت الزيتون.

تُدلك الشفتين بالمزيج بحركات دائرية، ويُترك لمدة 30 دقيقة.

تُغسل الشفتين بالماء.

طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

المكونات:
2 كوب حليب سائل.
نص م ص سكر. 
2 م ك نشا. 
عصير ليمونة كاملة. 
1 م ك دريم ويب أو لبن بودرة. 
رشة ڤانيليا.

ضعي بذور الكتان على شعرك وشاهدي ماذا يحدث
 

يقدم خبير التجميل فارس على وصفة طبيعية للشعر، وهى عبارة عن بذرة الكتان للشعر: وصفة طبيعية لشعر حرير.

ليمون فيتامين ه زيتون عجينة السمبوسة السمبوسة نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار وصفة زيت الزيتون طريقة عمل عجينة طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل السمبوسة أو البوريك طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل ​​​​​​​health

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