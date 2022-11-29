امتحانات الثانوية العامة 2023.. التعليم: مفيش أسئلة مقالية بالمواد غير المضافة للمجموع

كله MCQ ..

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. مازالت تفاصيلها محل اهتمام جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم ، حيث يبحث الجميع أولا بأول عن الجديد فيها

وتلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع .

وبالتواصل مع شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أكد في تصريحات لـ صدى البلد أنه تم الاستقرار على أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام أسئلة اختيار من متعدد MCQ

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لصدى البلد : قررت وزارة التربية والتعليم عدم وضع اي اسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 في “ المواد غير المضافة للمجموع ”

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن المواد غير المضافة للمجموع هي التربية الدينية ، والتربية الوطنية ، والاقتصاد والاحصاء

ومن المقرر أن يقوم الطلاب بالاجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الغير مضافة للمجموع ورقياً عن طريق البابل شيت

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ ، عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

كيف سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics

كما تقرر أن تكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة

وقال : سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

دليل الطالب لامتحانات الثانوية العامة 2023

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دليل لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث يشرح هذا الدليل تفاصيل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأنواعها وفق الدرجات للعام الدراسي 2022 – 2023 .

ويتضمن الدليل توزيع الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد: (أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها ( 6 ) درجات، كما يشتمل الدليل على العدد الكلى للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة.

وبالنسبة للأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية :

تشتمل أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15 %، وسوف يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، منها سؤال تعبير ب6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

وبالنسبة للغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية):

تشتمل الأسئلة المقالية على 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير ( 4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

وفيما يخص اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) :

تتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات وهى كالتالي: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) :

تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% ، والمقالية 15% ، وبالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.

وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) :

تشتمل أسئلة الاختيار من متعدد 85% ، والمقالية 15% ، وبالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.